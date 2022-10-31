В Украине заканчивается оборудование для восстановления энергосистем — ДТЭК

В Украине уже использовали запас оборудования для восстановления энергосистем, который находился на складах после первых двух волн российских атак с 10 октября. Для покупки нового необходимы сотни миллионов долларов и время.

Об этом 31 октября заявил директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, такая ситуация сложилась не только у ДТЭК, а у всех украинских энергетиков.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. И сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования. Потому что это очень-очень дорого", — сказал он.

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Сахарук отметил, что сейчас энергетики работают над тем, каким образом приобрести оборудование или получить его от партнеров, если у них будет возможность передать бесплатно.

"Но очевидно, что сейчас это проблема. Не только у нас, а у всех энергетиков. То большое количество оборудования, которое у нас было, мы уже поставили. Новое нужно покупать. Для этого нужны большие средства и, к сожалению, время", – добавил директор ДТЭК.

Напомним, Россия утром 31 октября нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, некоторые города остались без света, Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

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