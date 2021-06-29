В Украине закончилась основная сессия ВНО: сколько школьников в этом году получило высший балл

В Украине закончилась основная сессия ВНО: сколько школьников в этом году получило высший балл

Хуже всего сдали в этом году ВНО по математике.

В Украине в 2021 году во время основной сессии ВНО максимальный балл в 200 баллов по крайней мере по одному предмету получило 550 участников тестирования. По трем предметам максимальное количество баллов получил только один школьник.

Об этом во время пресс-конференции сообщили министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

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Так, по словам и.о. руководителя УЦОКО по 200 баллов по трем предметам набрал выпускник киевского физико-математического лицея. Впрочем, его имя пока не разглашается.

Также Валерий Бойко отметил, что количество тех, кто зарегистрировался на ВНО в 2021 году, было едва ли не самым большим за все годы проведения тестирования в Украине. По его данным, больше всего участников тестирования прошла порог прохождения тестирования по украинскому языку и литературе, географии, биологии и химии. Меньше всего по математике, которую сдал каждый третий участник тестирования.

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"В этом году 528 человек получили 200-балльные результаты. Из них 500 участников получили 200 баллов по одному экзамену, 27 — по два экзаменах, 1 участник получил 200 баллов по трем экзаменам. Отдельно в этом году считали тех, кто сдавал украинский язык — там еще 22 абитуриента, которые имеют по одному 200-бальному результату. Всего в общей сложности 200-балльников у нас 550. По сравнению с 2020 годом таких поступающих было 447", — сказал Шкарлет.

Он также добавил, сейчас идет рассмотрение апелляционных жалоб, поэтому это предварительные данные. Как известно, в этом году основная сессия ВНО длилась с 21 мая по 15 июня. Тестирование проводилось с 13 учебных предметов.

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