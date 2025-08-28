В Украине закрывают малые школы: МОН объяснило, что будет с учителями

Учитель / © Freepik

У украинских учителей, работающих в небольших школах, может возникнуть риск потери работы из-за изменений в финансировании. С сентября 2025 года зарплаты педагогов в таких заведениях больше не будут финансироваться из государственного бюджета. Однако, что делать учителям?

Об этом сообщает Украинская правда.

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева заявила, что, несмотря на теоретический риск, ситуация оптимистичная. Местные органы самоуправления имеют несколько вариантов:

Самостоятельно оплачивать труд учителей из местных бюджетов.

Закрыть или снизить степень учебного заведения. В этом случае учителям начальных классов продолжат платить из госбюджета.

Если школу все же закроют, учителям предложить работу в другой в пределах той же общины или по месту их пребывания. Это правило действует и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

При отсутствии вакансий Министерство образования и науки предлагает педагогам приобщиться к кадровому резерву. Этот проект стартует с 1 сентября 2025г. Учителя, включенные в резерв, смогут получать ежемесячно среднюю зарплату, повышать квалификацию и, в частности, работать на деоккупированных территориях.

Напомним, С 1 сентября 2025 года правительство прекратит финансировать за государственный счет школы, где учится менее 45 учеников. Такое решение Министерство образования и науки объясняет высокой стоимостью обучения одного учащегося в малокомплектных заведениях.

По данным МОН, содержание одного ученика в сельской школе стоит государству в среднем 30,4 тыс. грн в год, в то же время в городе эта сумма составляет 24,4 тыс. грн. В некоторых селах стоимость может превышать 51 тыс. грн, что связано с потребностью содержать большое количество учителей при малом количестве учащихся.

С 1 сентября учащиеся в Украине начнут обучение в разных форматах — очном, смешанном или дистанционном.