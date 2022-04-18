В Украине закупили технику для проведения VAC-терапии – уникальной методики лечения ран

VAC-терапия является золотым стандартом лечения ран в мире.

В Украине закупили 800 аппаратов для проведения VAC-терапии – уникальной методики лечения ран, сообщает Минздрав.

Эта терапия предполагает использование отрицательного давления для очистки раневой поверхности и ускорения заживления у раненых.

Кроме того, в Винницкой области над развитием VAC-терапии сегодня работают и украинские медики, которые вернулись из-за рубежа, чтобы помогать спасать жизнь и здоровье украинцев, пострадавших от войны.

Один из них — врач-хирург Игорь Витенько, значительно усовершенствовавший методику лечения VAC-терапии и сейчас покинувший Бельгию, приехал в Украину и с самого начала войны лечит пациентов.

Напомним, украинские больницы получат доступ в спутниковый интернет Starlink.

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