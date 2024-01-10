В Украине замедлилась инфляция: какие продукты подешевели в течение 2023 года

Украина входила в 2023 с инфляцией в 26%.

В Украине в течение 2023 года потребительская инфляция замедлилась и составила 5,1%, в среднем за год – 12,9%.

Такие данные Госслужбы привел председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев.

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По данным Госслужбы статистики, в декабре потребительские цены выросли всего на 0,7% (к ноябрю 2023 года).

За прошлый год больше подешевели:

Среди продуктов питания: подсолнечное масло (-14,9%), яйца (-9,5%), сахар (-5,8%)

Среди непродовольственных товаров и услуг: одежда и обувь (-6,3%)

За прошлый год больше всего подорожали:

Среди продуктов питания: мясо (+12,4%), масло (+9,9%), молоко (+9,7%), хлеб (+7%)

Среди непродовольственных товаров и услуг: электроэнергия (+69,7%), амбулаторные услуги (+13%), рестораны и отели (+13%), образование (+12,8%), транспортные услуги (+6,3%) .

"Низкий показатель инфляции, который имеем по итогам года, является результатом многих факторов, из которых я бы выделил: полную и ритмичную помощь партнеров, что помогло профинансировать дефицит бюджета и удержать контролируемую ситуацию на валютном рынке, эффективна относительно жесткая монетарная политика НБУ, а также неплохой урожай текущего года", - объяснил он.

Он напомнил, что Украина входила в 2023 с инфляцией в 26%.

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