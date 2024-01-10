В Украине замедлилась инфляция: какие продукты подешевели в течение 2023 года

Украина входила в 2023 с инфляцией в 26%.
В Украине в течение 2023 года потребительская инфляция замедлилась и составила 5,1%, в среднем за год – 12,9%.
Такие данные Госслужбы привел председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев.
По данным Госслужбы статистики, в декабре потребительские цены выросли всего на 0,7% (к ноябрю 2023 года).
За прошлый год больше подешевели:
- Среди продуктов питания: подсолнечное масло (-14,9%), яйца (-9,5%), сахар (-5,8%)
- Среди непродовольственных товаров и услуг: одежда и обувь (-6,3%)
За прошлый год больше всего подорожали:
- Среди продуктов питания: мясо (+12,4%), масло (+9,9%), молоко (+9,7%), хлеб (+7%)
- Среди непродовольственных товаров и услуг: электроэнергия (+69,7%), амбулаторные услуги (+13%), рестораны и отели (+13%), образование (+12,8%), транспортные услуги (+6,3%) .
"Низкий показатель инфляции, который имеем по итогам года, является результатом многих факторов, из которых я бы выделил: полную и ритмичную помощь партнеров, что помогло профинансировать дефицит бюджета и удержать контролируемую ситуацию на валютном рынке, эффективна относительно жесткая монетарная политика НБУ, а также неплохой урожай текущего года", - объяснил он.
Он напомнил, что Украина входила в 2023 с инфляцией в 26%.
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