В Украине заметили краснокнижную хищную птицу: как она выглядит (видео)

Лунь полевой / © Facebook/Иван Русев

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» зафиксировали редкую хищную птицу — луня полевого, занесенного в Красную книгу Украины. Этот вид в Украине встречается как пролетный и зимующий.

Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

Лунь полевой (Circus cyaneus) — хищная птица семейства ястребиных. Это птица среднего размера с длинными узкими крыльями и характерным длинным хвостом. Самцы имеют светло-сизую окраску с черными кончиками крыльев и белым надхвостьем, тогда как самки — темно-бурые сверху и более светлые снизу с выразительными пятнами. Молодые особи похожи на самок, но отличаются рыжеватым оттенком.

Вид распространен в Северной Америке, Европе и Азии. В Украине гнездится преимущественно на Полесье, а зимой встречается на большей части территории, особенно в степи и лесостепи. По оценкам, численность гнездовой популяции в Украине не превышает 10-20 пар.

Основными причинами сокращения численности является деградация природных биотопов, осушение территорий, зарастание лугов, а также выжигание растительности. Поэтому состояние популяции требует дополнительного изучения.

Лунь полевой является перелетным видом, который гнездится на земле в открытых природных биотопах — на лугах, болотах или полянах. В кладке обычно 2-5 яиц, а основу рациона составляют мелкие грызуны, реже — птицы, ящерицы и насекомые.

Вид занесен в Красную книгу Украины, а также охраняется международными соглашениями, в частности CITES, Бернской и Боннской конвенциями.

Лунь польовий / © Facebook/Иван Русев

