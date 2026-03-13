В Украине заметили краснокнижных птиц с «гривой» (видео)

Кудрявые пеликаны. Фото: Игорь Червоненко/CC BY-SA 4.0

В Национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области после розовых пеликанов прилетели и кудрявые пеликаны.

Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

Птиц заметили возле пролива между Черным морем и лиманами, где они вместе с большими бакланами охотятся на рыбу.

Кучеряві пелікани в «Тузлівських лиманах»

Что известно о кудрявых пеликанах

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) — один из двух видов пеликанов, встречающихся в фауне Украины. Это крупная водоплавающая птица, масса которой может достигать 12 килограммов, а размах крыльев — почти три метра. Характерной чертой вида является длинные закрученные перья на затылке, из-за чего он и получил свое название.

Вид распространен от Юго-Восточной Европы до Центральной Азии. В пределах Украины кудрявые пеликаны гнездятся редко — по оценкам орнитологов, до 14 пар, преимущественно на придунайских водоемах. В то же время на юге страны во время миграций и летания их наблюдают все чаще.

Кудрявый пеликан питается почти исключительно рыбой. Птицы могут охотиться как в одиночку, так и группами, вылавливая рыбу длиной от нескольких сантиметров до полуметра. Иногда они улетают за добычей на расстояние до 50-70 километров от места пребывания.

По данным природоохранников, кудрявый пеликан относится к уязвимым видам и занесен в Красную книгу Украины. Среди основных угроз для популяции — осушение водно-болотных угодий, загрязнение водоемов и беспокойство птиц в местах гнездования.

Напомним, первые розовые пеликаны 2026 года уже прилетели в Украину. Стаю этих птиц зафиксировали на юге Одесской области вблизи лимана Сасык.