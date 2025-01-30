В Украине заметили первых журавлей: что говорят орнитологи (фото)

Серые журавли обычно зимуют в Южной Европе, Северной Африке или на Ближнем Востоке.

На Волыни 27 января заметили в небе два "ключа" серых журавлей. Это редкий случай, который, скорее всего, связан с теплой зимой.

Об этом сообщили в Киверцовском национальном природном парке "Цуманская пуща".

Работники природного парка увидели два "ключа" серых журавлей (Grus grus) вблизи села Домашев Луцкого района. В общей сложности летели 32 птицы. Первая стая состояла из 18 особей, вторая – из 14. Обе стаи летели в западном направлении.

В парке заметили, что серые журавли обычно зимуют в более теплых регионах, таких как Южная Европа, Северная Африка или Ближний Восток. Поэтому заметить этих птиц зимой над Волынью – редкость. Скорее всего, это связано с теплой зимой.

В сообщении также акцентируется внимание на важности наблюдения за серыми журавлями зимой, ведь их появление может свидетельствовать об изменениях в климате, демонстрировать особенности зимовки птиц в нынешних климатических условиях и их миграционные маршруты.

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"Если журавли остаются дольше или возвращаются раньше, это может быть признаком теплой зимы или изменений в их традиционных местах зимовки. Такие данные помогают орнитологам отслеживать экологические тенденции, прогнозировать изменения в природных средах и вовремя реагировать на возможные угрозы для вида", — говорится в сообщении.

Интересные факты о серых журавлях

Серый журавль – одна из самых больших птиц Европы с ростом в 1,2 м и размахом крыльев до 2,4 м.

Эти птицы известны своими красивыми "свадебными танцами", которые исполняют даже вне брачного периода.

Во время полета серые журавли вытягивают шею вперед в отличие от сгибающих ее цапель.

Они могут преодолевать расстояние до 200 км в день во время миграции.

Серые журавли на Волыни/Фото: Владимир Лойко

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