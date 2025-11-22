- Дата публикации
В Украине заметили редких птиц: как на шилодзебок влияет война (фото, видео)
На фоне ночных звуков войны редкие сапожники меняют свое поведение.
В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» продолжаются работы по отлову и кольцеванию птиц. Несмотря на постоянные взрывы, в заповеднике ныне находятся около четырех тысяч чеботарей — редких прибрежных птиц, занесенных в Красную книгу Украины.
Об этом сообщил доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев.
«Мощные шумы войны нарушают их покой и в течение суток, особенно ночью, они динамично перемещаются по территории нацпарка», — отметил Русев.
Что известно о сапожниках
Сапожник (Recurvirostra avoseta) — единственный представитель своего рода в фауне Украины. Это прибрежная птица длиной до 47 см и весом до 350 г, которая гнездится колониями на побережьях морей, лиманов и солончаков. В Украине вид является обычным для Черноморского и Азовского побережья — от дельты Дуная до Восточного Приазовья.
В Европе сейчас находится примерно половина мировой популяции сапожников, а в Украине гнездится ориентировочно 5-7 тысяч пар. Однако с 1990-х годов численность сокращается из-за потери естественных мест для гнездования.
Сапожник — перелетный вид. В Украину он прилетает весной, а осенью улетает в восточную часть Средиземноморья. Питается преимущественно ракообразными, личинками насекомых, моллюсками и другими мелкими беспозвоночными.
Птица охраняется на национальном и международном уровнях — внесена в Красную книгу Украины, а также в Боннскую и Бернскую конвенции и соглашение AEWA.
