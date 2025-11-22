В Украине заметили редких птиц: как на шилодзебок влияет война (фото, видео)

Чеботарь. Фото: El Golli Mohamed/CC BY-SA 4.0

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» продолжаются работы по отлову и кольцеванию птиц. Несмотря на постоянные взрывы, в заповеднике ныне находятся около четырех тысяч чеботарей — редких прибрежных птиц, занесенных в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев.

«Мощные шумы войны нарушают их покой и в течение суток, особенно ночью, они динамично перемещаются по территории нацпарка», — отметил Русев.

Что известно о сапожниках

Сапожник (Recurvirostra avoseta) — единственный представитель своего рода в фауне Украины. Это прибрежная птица длиной до 47 см и весом до 350 г, которая гнездится колониями на побережьях морей, лиманов и солончаков. В Украине вид является обычным для Черноморского и Азовского побережья — от дельты Дуная до Восточного Приазовья.

В Европе сейчас находится примерно половина мировой популяции сапожников, а в Украине гнездится ориентировочно 5-7 тысяч пар. Однако с 1990-х годов численность сокращается из-за потери естественных мест для гнездования.

Птенчик сапожника. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

Сапожник — перелетный вид. В Украину он прилетает весной, а осенью улетает в восточную часть Средиземноморья. Питается преимущественно ракообразными, личинками насекомых, моллюсками и другими мелкими беспозвоночными.

Чеботарь. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

Птица охраняется на национальном и международном уровнях — внесена в Красную книгу Украины, а также в Боннскую и Бернскую конвенции и соглашение AEWA.

Напомним, возле украинской станции «Академик Вернадский» субантарктические пингвины уже отложили яйца, поэтому сидеть на гнездах им приходится даже в высоких снежных сугробах.