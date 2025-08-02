В Украине заметили редкого паука-хамелеона: представляет ли он угрозу

Thomisus onustus. Фото: Christian Ferrer/CC BY-SA 4.0

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В Кировоградской области обнаружили редкого паука из семейства крабовидных, обладающего способностью менять окраску в зависимости от среды. Речь идет о виде Thomisus onustus, более известном как цветочный паук или паук-хамелеон.

Об этом сообщила арахнолог и доктор философии Анастасия Иосипчук в комментарии для «Телеграфа».

По ее словам, этот вид пауков относится к семейству Thomisidae, известному также как пауки-крабы. Их можно узнать по характерной внешности: длинные передние ноги расставлены в стороны, а брюшко имеет форму треугольника с четко выраженными углами.

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Паук Thomisus onustus обладает уникальной способностью менять цвет — от белого до желтого или зеленого — в зависимости от окраски поверхности, на которой он находится. Например, на светлом растении паук может стать белым, на желтой малине — желтым, а на зеленых листьях — зеленым. Этот процесс не мгновенный, а постепенный — окраска меняется со временем.

Самки этого вида достигают размера примерно 1 сантиметр, самцы — заметно мельче.

Как объяснила Иосипчук, пауки-крабы не плетут ловчих паутин. Вместо этого они подстерегают добычу в засаде, оставаясь неподвижными, часто на цветах или коре деревьев. Их способность к маскировке помогает оставаться незамеченными для потенциальной жертвы или хищников.

Хотя пауки имеют яд, он опасен только для насекомых — пауки поражают добычу молниеносно и без использования паутины. Для людей этот вид не представляет угрозы.

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Напомним, ранее мы сообщали, что все пауки, которые встречаются на территории Украины, за исключением одного семейства, имеют ядовитые железы. Яд — это естественная адаптация, которая помогает паукам охотиться. Однако большинство из них не опасны для человека.