В Украине заметили редкую белую синицу: как она выглядит (фото)

Краснокнижная белая синица. Фото: Анна Алабина

В Золотоношском районе Черкасской области сфотографировали белую синицу — одну из самых редких птиц Украины, занесенную в Красную книгу. Увидеть представителя этого таежного вида здесь — настоящее чудо, ведь большинство особей обитают на Волыни.

Об этом сообщил директор УНИ естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого Максим Гаврилюк в комментарии для издания «18000».

По его словам, в Украине насчитывается ориентировочно до десяти пар этого вида. Белая синица имеет характерное бело-синее оперение, почти белую голову, синие крылья и хвост, а также выразительные синие полосы возле глаз и на крыльях. Это таежная птица, гнездовой ареал которой простирается узкой полосой лесной зоны Евразии. Для гнездования вид выбирает кустарники и леса с густым подлеском, относится к зимующим.

По размерам белая синица меньше большой и примерно равна голубой — весит около 15 граммов. Питается преимущественно насекомыми, их личинками и куколками, а зимой при их отсутствии переходит на семена. Пищу ищет в кронах деревьев, кустах, траве и трещинах коры и даже расщепляет жесткие стебли камыша и зонтичных растений, чтобы добраться до личинок.

