В Украине заметили редкую "огненную" птицу из Красной книги

Пара огарей. Фото: Michael Gäbler/CC BY 3.0

На юге Днепропетровской области орнитологи зафиксировали появление огаря, которого еще называют «красной уткой» или «огненной уткой». Это редкая перелетная птица с характерными рыже-оранжевыми перьями, занесенная в Красную книгу Украины. Ее общая численность в стране, по подсчетам специалистов, не превышает 340-360 пар.

Об этом сообщило издание kamenske.city.

Фотографии огара были сделаны неподалеку от Кривого Рога и опубликованы на странице «Природа Криворожья». Автор фото, биолог Анатолий Сальник, отметил, что, вероятно, это молодая птица, которую он наблюдал ранее. Такое появление считается знаковым для местной орнитологии, ведь свидетельствует о том, что вид может осваивать новые территории во время миграций или даже для гнездования.

Огарь отличается от большинства утиных не только яркой окраской, но и поведением: он может гнездиться в норах, дуплах деревьев или на крутых склонах, а не только возле открытых водоемов. Из-за потери естественных мест обитания, незаконной охоты и других антропогенных факторов популяция этой птицы остается критически малой. Именно поэтому в 1994 году огарь был включен в Красную книгу Украины.

Специалисты отмечают: подобные находки являются важным показателем состояния популяции и подчеркивают необходимость дальнейшего мониторинга редких видов в регионах с высокой антропогенной нагрузкой.

Напомним, в Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) зафиксировали редкую птицу — рыжую цаплю, занесенную в Красную книгу Украины. Вид относится к редким в Европе и требует особой охраны.