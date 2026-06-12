В Украине заметили редкую ящерицу, которая похожа на змею: как ее распознать и безопасна ли она (фото)

Ящерица / © Фото из открытых источников

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Если вы увидели в траве существо, похожее на змею, не торопитесь пугаться. Вполне возможно, что перед вами веретельница — безногая ящерица.

Об этом пишет Чернобыльский заповедник.

«Несмотря на свою змееподобную внешность, она не имеет никакого отношения к змеям. Веретельница неядовитая, спокойная и большую часть жизни проводит в почве или под лесной подстилкой, где охотится на дождевых червей, улиток и других беспозвоночных», — говорится в материале.

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Как отличить от змеи

У веретельницы есть подвижные веки, которыми она моргает. Также, как и многие другие ящерицы, в случае опасности она может отбрасывать хвост. В отличие от змеи, ее шея почти не сужается между головой и телом.

Безногая ящерица\ фото: Оксаны Красюн и Сергея Домашевского / © Фото из открытых источников

В Чернобыльском заповеднике веретельница встречается нечасто.

Из-за скрытого образа жизни этот пресмыкающийся остается малозаметным даже для опытных исследователей.

Безногая ящерица\ фото: Оксаны Красюн и Сергея Домашевского / © Фото из открытых источников

Напомним, с наступлением тепла в Украине растет активность змей. Самые распространенные ядовитые виды — змея степная и обычная (включая подвид Никольского), отличающиеся характерным зигзагообразным узором на спине. Эксперты советуют соблюдать осторожность на природе, особенно у лесных массивов, одевать плотную одежду и не убивать змей, ведь они играют важную роль в экосистеме, контролируя популяцию грызунов.

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