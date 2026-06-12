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- Украина
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В Украине заметили редкую ящерицу, которая похожа на змею: как ее распознать и безопасна ли она (фото)
Эксперты рассказали о скрытом образе жизни и характерных признаках безногой ящерици.
Если вы увидели в траве существо, похожее на змею, не торопитесь пугаться. Вполне возможно, что перед вами веретельница — безногая ящерица.
Об этом пишет Чернобыльский заповедник.
«Несмотря на свою змееподобную внешность, она не имеет никакого отношения к змеям. Веретельница неядовитая, спокойная и большую часть жизни проводит в почве или под лесной подстилкой, где охотится на дождевых червей, улиток и других беспозвоночных», — говорится в материале.
Как отличить от змеи
У веретельницы есть подвижные веки, которыми она моргает. Также, как и многие другие ящерицы, в случае опасности она может отбрасывать хвост. В отличие от змеи, ее шея почти не сужается между головой и телом.
В Чернобыльском заповеднике веретельница встречается нечасто.
Из-за скрытого образа жизни этот пресмыкающийся остается малозаметным даже для опытных исследователей.
Напомним, с наступлением тепла в Украине растет активность змей. Самые распространенные ядовитые виды — змея степная и обычная (включая подвид Никольского), отличающиеся характерным зигзагообразным узором на спине. Эксперты советуют соблюдать осторожность на природе, особенно у лесных массивов, одевать плотную одежду и не убивать змей, ведь они играют важную роль в экосистеме, контролируя популяцию грызунов.