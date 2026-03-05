В Украине заметили уникальных розовых птиц: что о них известно (фото)

Розовые пеликаны / © Facebook/Иван Русев

Первые розовые пеликаны в 2026 году уже прилетели в Украину. Стаю этих птиц зафиксировали на юге Одесской области вблизи лимана Сасык.

Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, первой пеликанов увидела и.о. директора Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк. Она зафиксировала птиц, когда те летели над селом Траповка в направлении лимана Сасык.

Позже Иван Русев обследовал верховья лимана Сасык — пойму реки Когильник, которая входит в территорию Дунайского биосферного заповедника НАН Украины. Там ученый обнаружил стаю из 55 розовых пеликанов, которые после перелета остановились отдохнуть на небольшом островке.

В то же время птицы оказались рядом с сильно засоренным участком поймы. По словам Русева, на территории примерно пять гектаров регулярно сбрасывают большие объемы отходов.

Ученый отметил, что эта территория имеет природоохранный статус, ведь входит в Дунайский биосферный заповедник. Кроме того, заповедник является частью мировой сети биосферных резерватов ЮНЕСКО. Его включили в нее решением Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 2 февраля 1999 года.

Несмотря на это, проблема мусора на пойме реки Когильник остается нерешенной уже много лет.

Что известно о розовых пеликанах

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) — одна из крупнейших водоплавающих птиц семейства пеликановых, занесённая в Красную книгу Украины. Это перелётный вид, который встречается на юге страны во время сезонных миграций и лёта, прежде всего в дельте Дуная и на прибрежных водоёмах Чёрного и Азовского морей.

Взрослые птицы весят примерно 10-12 кг, а их размах крыльев достигает двух метров. Оперение в основном белое с нежным розовым оттенком, тогда как маховые перья крыльев имеют черный цвет. Вокруг глаз и на основании клюва есть участки без перьев, а под нижней челюстью расположен характерный для пеликанов горловой пузырь, в котором птица переносит добычу. Самцы и самки внешне почти не отличаются, только самцы немного крупнее.

Молодые птицы имеют другую окраску: их перья серовато-бурые без розовых тонов. С возрастом они светлеют, и характерный оттенок становится более заметным.

В природе розовые пеликаны обычно гнездятся колониями на больших водоемах с богатыми рыбными запасами — преимущественно среди камышей или на небольших островках. В Украине небольшие колонии существовали в низовьях рек, впадающих в Черное и Азовское моря, однако после Второй мировой войны регулярное гнездование не фиксировали. Начиная с 2000-х годов одиночные гнезда снова время от времени обнаруживают в дельте Дуная.

Питаются эти птицы почти исключительно рыбой. Пеликаны не ныряют, а ловят добычу на мелководье, вычерпывая ее клювом вместе с водой. Часто они охотятся группами: птицы выстраиваются полукругом и загоняют рыбу ближе к берегу.

В мире численность розового пеликана оценивают примерно в 18-19 тысяч особей. В Украине наибольшие скопления наблюдают в дельте Дуная, где в летне-осенний период может собираться несколько тысяч птиц. На численность вида влияют уменьшение пригодных мест для гнездования, человеческое беспокойство и хищники, которые уничтожают яйца и птенцов.

Напомним, ранее на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» уже заметили первых в этом сезоне розовых фламинго, которые также вернулись на юг Украины.