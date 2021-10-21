В Украине заочно будут судить пророссийского журналиста, который призывал к изменению границ

В Украине заочно будут судить пророссийского журналиста, который призывал к изменению границ

Он по заказу руководителя интернет-ресурса "РИА Новости-Украина" за денежное вознаграждение писал пропагандистские статьи антиукраинского направления.

Прокуратура Крыма заочно будет судить гражданина Украины за распространение российской пропаганды с призывами к изменению границ территории нашей страны.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.

"Обвиняемому инкриминируется ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершено повторно по предварительному сговору лиц, сопряженное с разжиганием национальной вражды)", — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации СМИ, речь идет об украинском журналисте Владимире Скачке, который поддерживает оккупационную власть на полуострове.

Установили, что пророссийский журналист по заказу руководителя интернет-ресурса "РИА Новости-Украина" за денежное вознаграждение писал пропагандистские статьи антиукраинского направления, которые размещал на указанном ресурсе. Известно, руководитель "РИА Новости Украигны" Кирилл Вышинский получал эти заказы от Российской Федерации. Согласно психолого-лингвистической экспертизой, Скачко также выступал в СМИ, распространяя российскую пропаганду для разжигания вражды и недоверия между жителями разных регионов Украины. Это было частью политики России в отношении осуществления подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины.

"В публикациях обвиняемого содержатся высказывания по изменению границ территории, границы Украины, в форме призывов, лозунгов, агитации с целью соединения с Россией. Часть украинской территории — Автономная Республика Крым в тексте статей рассматривается как субъект Российской Федерации", — отметили в ведомости.

Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Отметим, в апреле 2019 Служба безопасности Украины объявила его в розыск с пометкой "Лица, которые скрываются от органов власти". Исчез он в марте 2019 года.

Напомним, в 2018 году в столице задержали руководителя филиала пропагандистского агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Его обвиняют подрывную информационную деятельность и антиукраинскую пропаганду в интересах России. Как сообщала СБУ, российский журналист весной 2014 посетил оккупированный Крым, после чего готовил статьи с оправданием аннексии. Он готовил материалы о поддержке террористических "Л/ДНР". При этом финансирование на такую деятельность поступало из России. Впоследствии ему сообщено о еще одной подозрение — незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боевых припасов. С

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