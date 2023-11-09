В Украине запретили 16 медиасервисов, связанных с РФ: среди них известные сайты с фильмами (список)

В списке известные медиасервисы для просмотра фильмов: KINOGO, HD REZKA, Kinokrad и другие.
Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес 16 медиасервисов, связанных с РФ, в список запрещенных в Украине.
Об этом говорится на сайте Нацсовета.
Решение о запрете было принято на основании несоответствия структуры собственности этих субъектов и их направленности на территорию и аудиторию государства-агрессора, использование русского как языка интерфейса по умолчанию.
Среди других причин запрета: правила использования и политика этих медиасервисов базируются на национальном законодательстве РФ, а для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из России.
В список вошли:
- 24ТВ (24TV)
- Амедиатека (Amediateka)
- Baskino
- Filmix
- HD REZKA
- KINOGO
- Kinokrad
- Kinotochka
- KinoZapas
- Kion
- Viju
- ГидОнлайн
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
- Смотрёшка (Smotreshka)
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Всего в перечень сервисов государства-агрессора внесено всего 22 медиасервиса.
Ранее глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк объяснила, как Украина борется с российской пропагандой.
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