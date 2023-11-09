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В Украине запретили 16 медиасервисов, связанных с РФ: среди них известные сайты с фильмами (список)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Украине запретили 16 медиасервисов, связанных с РФ: среди них известные сайты с фильмами (список)

В Украине запретили трансляцию 16 российских медиасервисов / Фото: unsplash.com

В списке известные медиасервисы для просмотра фильмов: KINOGO, HD REZKA, Kinokrad и другие.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес 16 медиасервисов, связанных с РФ, в список запрещенных в Украине.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Решение о запрете было принято на основании несоответствия структуры собственности этих субъектов и их направленности на территорию и аудиторию государства-агрессора, использование русского как языка интерфейса по умолчанию.

Среди других причин запрета: правила использования и политика этих медиасервисов базируются на национальном законодательстве РФ, а для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из России.

В список вошли:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Baskino
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Kinokrad
  • Kinotochka
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
  • Смотрёшка (Smotreshka)
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Всего в перечень сервисов государства-агрессора внесено всего 22 медиасервиса.

Ранее глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк объяснила, как Украина борется с российской пропагандой.

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Дата публикации
Просмотры
1353
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