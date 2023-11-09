В Украине запретили 16 медиасервисов, связанных с РФ: среди них известные сайты с фильмами (список)

В списке известные медиасервисы для просмотра фильмов: KINOGO, HD REZKA, Kinokrad и другие.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес 16 медиасервисов, связанных с РФ, в список запрещенных в Украине.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Решение о запрете было принято на основании несоответствия структуры собственности этих субъектов и их направленности на территорию и аудиторию государства-агрессора, использование русского как языка интерфейса по умолчанию.

Среди других причин запрета: правила использования и политика этих медиасервисов базируются на национальном законодательстве РФ, а для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из России.

В список вошли:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)

Смотрёшка (Smotreshka)

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Всего в перечень сервисов государства-агрессора внесено всего 22 медиасервиса.

Ранее глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк объяснила, как Украина борется с российской пропагандой.

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