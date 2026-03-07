В Украине запретили держать собак на цепи: что известно

Домашние животные / © Pixabay

В Украине внедряют обновленные стандарты по уходу за домашними животными: что изменится с весны 2026 года. С 1 марта вступают в силу нормы, четко регламентирующие содержание собак в частном секторе. Реформа предусматривает более строгие требования к обустройству придомовой территории и обязательную актуализацию медицинской документации любимцев.

Об этом говорится в законопроекте № 11328 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие

Самым резонансным изменением становится фактический запрет постоянного содержания собак на привязи. Цепь теперь официально признается нарушением благосостояния животного:

Что предлагают: обустройство просторных вольеров или свободное передвижение животного по надежно огражденной территории.

Штрафы : за нарушение норм благополучия предусмотрена административная ответственность. Сумма зависит от того, в каком состоянии находится животное.

Запрет увечий: купирование ушей или хвостов «для красоты» теперь вне закона. Такие операции разрешены исключительно по медицинским показаниям ветеринара.

Украина вводит обязательную идентификацию для всех кошек и собак согласно новому закону «О ветеринарной медицине».

Микрочип: каждое животное должно иметь подкожный чип с уникальным номером.

Единый паспорт: с 1 марта вводится унифицированный ветеринарный паспорт. Он будет содержать полную историю прививок, обработок и стерилизации. Такой документ будет признан за границей.

Интеграция с действием: вскоре данные о вашем любимом окне появятся в приложении «Действие». Это значительно упростит пересечение границы и визиты в клиники.

Реформа не мгновенная и разбита на несколько этапов:

1 марта 2026 года: начало действия основных ограничений и переход на новые паспорта.

1 сентября 2026 — 2027 годы: усиление контроля за благосостоянием животных в промышленных комплексах.

Кратко для владельца (что сделать уже сейчас):

Проверить, есть ли у животного микрочип.

Обратиться к ветеринару для оформления паспорта нового образца.

Если собака на цепи — начать планировать вольер или ремонт забора.

За игнорирование правил регистрации и ненадлежащее содержание предусмотрены штрафы от 170 до 340 грн. Если же нарушение привело к вреду здоровью людей или других животных, суммы будут значительно выше.

