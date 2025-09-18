В Украине запретили доступ в учебные заведения определенным категориям людей

Школа в Киеве. Иллюстративное изображение / © Полиция Киева

Верховная Рада приняла закон, который усиливает меры безопасности в учреждениях общего среднего образования. Этим законом, в частности, определены категории людей, которым запрещен доступ в школы из-за потенциальной опасности.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

После вступления в силу нового закона, появляться на территории заведения среднего образования будет запрещено лицам, которые:

находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

имеют с собой опасные предметы или вещества;

приходят с животными, за исключением собак-поводырей, которых используют лица с инвалидностью.

Закон также ужесточает требования к работникам школы. В учебных заведениях запрещают трудоустраивать людей, которые:

имеют непогашенную или неснятую судимость;

признании виновными в преступлениях против половой свободы или неприкосновенности;

привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Закон определяет обязательным ограждение территории школы или четкое определение ее границ на местности. Он также обязывает учебные заведения обустроить тревожные кнопки, чтобы в случае угрозы оперативно вызвать полицию.

По словам народного депутата Сергея Бабака, который возглавляет комитет образования, науки и инноваций, до сих пор в Украине не было четко определено правил пребывания на территории и в помещении школ, что создавало риски для учеников и педагогов.

Напомним, украинские учителя в небольших школах могут потерять работу из-за изменений в финансировании. С сентября 2025 года зарплаты педагогов в таких заведениях больше не будут финансироваться из государственного бюджета.