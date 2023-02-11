В Украине запретили эксплуатацию 4 энергоблоков Запорожской АЭС

Это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля запретила эксплуатацию энергоблоков №3, №4, №5 и №6 на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

Отмечается, что это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности. Эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности запрещена.

"Госкомрегулированием учтено, что промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения. Кроме того, производственные помещения ЗАЭС, в частности информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения в них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП "НАЭК "Энергоатом" отсутствует надлежащие возможности для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на промышленной площадке производится незаконное строительство российскими оккупантами неизвестных сооружений (на территории Сухого хранилища отработанного ядерного топлива и вблизи резервной дизельной электростанции энергоблока №6), что является нарушением проектной документации ЗАЭС.

Напомним, эхо мощного землетрясения, которое прокатилось 6 февраля по Турции, почувствовали и в Украине. Незначительные толчки коснулись Хмельницкой и Южноукраинской АЭС. Это зафиксировали системы сейсмического мониторинга.

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