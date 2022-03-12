В Украине запретили экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров

Речь идет о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.

Правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров. Речь идет о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем обращении 12 марта.

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"В настоящее время балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем. Поэтому правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро стартовать там, где это возможно", — отметил он.

Сегодня, 12 марта, уже утвердили решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности. Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов.

"Это позволит нашим фермерам получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", — подытожил премьер.

Напомним, российские военные 12 марта попали ракетой и разрушили продольный состав в Квитневом Броварского района Киевской области.