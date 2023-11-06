В Украине запретили использование фейерверков и петард – какие ограничения

В Украине запретили распространять и использовать фейерверки и петарды.

В Украине с 6 ноября вступил в силу закон о запрете большинства пиротехнических средств, в том числе фейерверков и петард. Президент Владимир Зеленский подписал документ еще в мае 2023 года.

Об этом в Facebook сообщила народная депутат Украины Евгения Кравчук, которая была одной из авторов законопроекта.

Она уточнила, что этот запрет не касается пиротехнических средств класса F1 – самых тихих и безопасных.

"621 день войны. Точно не время, и еще долго будет не время для петард и фейерверков. И как раз сегодня, 6 ноября, вступает в силу закон, запрещающий использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард", — написала Кравчук.

Документом запрещается продажа и использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4. Также закон запрещает продажу или передачу любым способом фейерверков класса F1 лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении народному депутату Андрею Николаенко, совершившему смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп в Житомирской области.

Читайте также: