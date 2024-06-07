В Украине запретили пользоваться кондиционерами: Шмыгаль объяснил, кому именно

По его словам, если не включать кондиционеры мы практически можем проходить без отключений.

Кондиционеры оказывают влияние на дефицит электроэнергии в системе. Если население не будет их включать, то мы можем практически обойтись без отключений.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил премьер Денис Шмыгаль.

“Мы сегодня с себя начали, но показываем пример не только в восстановлении, в расширении нашей генерации – мы также должны экономить электроэнергию. Сегодня массовые отключения в большинстве городов, в большинстве регионов связаны с возрастающей температурой, растет включение количества кондиционеров... Например, в Киеве это 350 мегаватт – это половина всего потребления. Если не включать кондиционеры мы практически можем проходить без отключений людей. То есть, правительство сегодня приняло соответствующее распоряжение: во всех государственных зданиях, в Кабмине, в министерствах, во всех государственных предприятиях запрещено пользоваться кондиционерами. Мы их опечатаем, закроем эту возможность на это лето и даст значительную экономию”, — рассказал Шмыгаль.

Он также добавил, что правительство призывает делать это местное самоуправление, бизнес.

"Там где можно не использовать кондиционеры, где они не используются в технологическом процессе или если это не больница... Решение принято: государственная власть это лето проходит без кондиционеров. И это пример, предлагаю всем приобщаться", — подчеркнул премьер.

Напомним, что новое повышение цены на электроэнергию в нашем государстве не покрыло рыночную стоимость. Тарифы для населения были установлены исходя из дешевой себестоимости.

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