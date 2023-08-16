В Украине запретили три медпрепарата из-за смерти ребенка и взрослого в больнице Днепра

В городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка им. М. Ф. Руднева в Днепре из-за побочных действий медпрепаратов умер ребенок и взрослый. Эти партии препаратов запретили использовать в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что в больнице Днепра произошла чрезвычайная ситуация. 11 пациентов, в том числе 5 взрослых и 6 детей, получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, которые применялись во время проведения операций. Из-за этого умерли два человека — ребенок и взрослый.

"В настоящее время Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые вероятно повлекли за собой тяжелые побочные реакции во время проведения операций. Речь о трех наименованиях медпрепаратов", — говорится в сообщении Минздрава.

Всем, кто реализует эти медицинские препараты, должны проверить, есть ли у них сомнительные партии.

"Кроме того, Министерство здравоохранения создало комиссию с привлечением экспертов, специалистов Госликслужбы, департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра Минздрава Украины, а также предоставило поручение Центру контроля и профилактики болезней Днепропетровской области для изучения всех фактов, которые привели к трагической ситуации. Комиссия представит свои выводы, после чего будут приняты соответствующие меры", — сообщили в Минздраве.

В городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка им. М. Ф. Руднева не делают операции.

Напомним, в одной из больниц Днепра после операции скончался 11-летний мальчик. Причиной смерти стал некачественный медицинский препарат, вызвавший тяжелую побочную реакцию.

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