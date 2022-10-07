В Украине запретили включать музыку в общественном транспорте: что грозит нарушителям

С 7 октября во всех автобусах и такси запрещается включать музыку, другие звуковые сигналы, а также воспроизводить в салоне автобуса звуки фильмов.
В Украине с сегодняшнего дня, 7 октября, вступает в силу закон о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Он, в частности, запрещает "акустическое насилие" в пассажирском транспорте.
Об этом сообщает парламентский Комитет по гуманитарной и информационной политике.
В законе говорится, что водителям запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а в салон – только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров).
Запрет касается как городского транспорта, так и пригородного, междугородного, а также международных маршрутов.
Водителю такси также запрещается воспроизводить в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия пассажиров.
Запрет на шум касается не только водителей, но и пассажиров. Водитель имеет право высадить пассажира, громко включившего музыку.
Если же закон нарушит водитель, к нему могут быть применены следующие меры воздействия:
- к водителям могут принять дисциплинарные меры
- предприятие может быть не допущено на конкурсы по перевозке
Ранее стало известно, что народные депутаты Украины хотят запретить российскую музыку по радио и телевидению. Ограничения предлагают ввести, не дожидаясь окончания войны.
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