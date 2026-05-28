В Украине запускают новые денежные выплаты: кто и как может получить более 10 тысяч гривен

Выплаты украинцам от Красного Креста

В Украине стартует оформление новой денежной выплаты, сумма которой превышает 10 тысяч гривен. Рассчитывать эти средства в пределах государственных или международных гуманитарных проектов могут определенные категории граждан.

Кто именно имеет право на финансовую поддержку и как подать заявку, пишет 24 канал.

Кто может получить помощь

Украинцы могут получить новую финансовую помощь от Красного Креста. В рамках отдельных программ сумма поддержки превышает 10 000 гривен, однако выплаты доступны не всем регионам.

В настоящее время программы социально-экономической поддержки Красного Креста действуют в девяти областях Украины. В первую очередь это касается регионов, наиболее пострадавших из-за войны войны и продолжающих находиться под постоянным гуманитарным давлением.

Помощь могут получить жители таких областей:

Донецкой;

Днепропетровской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской.

Именно для жителей этих регионов предусмотрены отдельные программы денежной поддержки, в том числе выплаты на базовые нужды, восстановление жилья или обеспечение жилищных средств.

Сколько максимально могут дать человека?

Размер пособия зависит от конкретной программы и категории получателей. В части случаев украинцам могут выделить более 10 000 гривен. Денежные средства направляют на приобретение продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг или восстановление поврежденного имущества.

Также государство весной выплатило дополнительные 1500 гривен для уязвимых категорий пенсионеров!

Также отдельные программы предусматривают поддержку людей, потерявших источник дохода из-за боевых действий или вынужденных покинуть свои дома.

На какую помощь могут рассчитывать пенсионеры?

Часть украинских пенсионеров может существенно снизить собственные расходы благодаря государственным льготам. В частности, отдельным категориям пожилых людей компенсируют полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также расходы на твердое печное топливо и сжиженный газ.

Отметим, что это касается, прежде всего, пенсионеров, которые в свое время работали в сельской местности и после завершения трудовой деятельности продолжили проживать в селе. Для них предусмотрена 100% скидка на ряд коммунальных расходов.

Помимо этого, пенсионеры в Украине могут пользоваться и другими формами государственной поддержки. Среди них:

бесплатный проезд в городском общественном транспорте;

льготы при уплате отдельных налогов;

бесплатная юридическая помощь;

освобождение от земельного налога в пределах установленных норм;

жилищные субсидии для частичного покрытия стоимости коммунальных услуг.

Таким образом, для части пенсионеров государственная поддержка не ограничивается только пенсионными выплатами и может помочь сократить ежемесячную финансовую нагрузку.

