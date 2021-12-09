В Украине запускают пересечение границы по электронной очереди: как и когда это начнет действовать

В Украине запускают пересечение границы по электронной очереди: как и когда это начнет действовать

Помимо электронных очередей будут созданы удобные зоны ожидания.

С 15 декабря украинскую границу можно будет пересечь только согласно электронной очереди. Этот проект будет экспериментальным и, по плану, позволит разгрузить и оптимизировать прохождение пункта пропуска.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 9 декабря на заседании правительства.

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По его словам, в Украины есть значительный транспортный потенциал, однако иногда грузовикам приходится стоять в очередях на границе до двух недель.

"Чтобы уже сейчас увеличить скорость пропуска на границе, правительство сегодня (9 декабря - ред.) примет решение о внедрении экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы". Такая электронная очередь позволит пользователям быстро проходить оформление, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней, что сократит расходы бизнеса", — рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр объяснил, что никаких сложных вещей выполнять не нужно — лишь заранее забронировать дату и время, когда можно будет беспрепятственно пересечь границу.

Шмыгаль добавил, что кроме электронных очередей будут созданы удобные зоны ожидания.

Напомним, в Украину продолжают активно завозить автомобили из-за границы. Так, в ноябре объем импорта более чем вдвое вырос. По сравнению с тем же периодом годичной давности прирост составил 109%.

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