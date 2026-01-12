В Украине запускают пилотный 5G: в каком городе скоростная связь заработает первой

5G / © Associated Press

В центре Львова прошел первый в Украине пилотный запуск сети 5G. Тестирование новой технологии должно стать подготовительным этапом перед ее масштабированием по всей стране.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Детали проекта

Ключевое преимущество 5G — сверхвысокая скорость передачи данных, которая во время тестов составляет около 500 Мбит/с для одного пользователя.

Как отмечается, Львов избрали не случайно. Город фактически превращается в технологический полигон, где отрабатывают все технические и аспекты безопасности будущего национального запуска.

«Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. В настоящее время во Львове построено 20+ базовых станций 5G», — говорится в сообщении.

После завершения тестирования и согласования с Генеральным штабом ВСУ планируется расширять пилотный проект. По предварительному графику:

в январе 5G должны быть включены в Бородянке;

в феврале — в Харькове,

далее — в других городах страны.

В министерстве цифровой трансформации напоминают, что развитие электронных коммуникаций остается одним из ключевых направлений государственной политики. Полноценный запуск 5G в Украине планировался еще в 2022 году, однако из-за полномасштабного вторжения России эти планы пришлось отложить из соображений безопасности.

В то же время работа над технологией не останавливалась. Текущий запуск — результат координации государственных структур, бизнеса и военных, совместно наработавших безопасную модель тестирования.

В Минцифре подчеркивают: несмотря на постоянные атаки РФ на украинскую инфраструктуру, страна продолжает ее обновлять и развивать, ориентируясь на самые современные технологические решения.

«Запуск пилота 5G — четкий сигнал мира, что Украина движется к будущему», — резюмировал Федоров.

Ранее Федоров сообщил, что в двух городах Украины запустят 5G. Он оставил интригу.

«Очень скоро, в течение нескольких недель, мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который будет масштабироваться дальше», — подчеркнул Федоров.

Следует учитывать, что такие проекты трудно масштабировать во время полномасштабной войны.