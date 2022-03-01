В Украине запускают приложение "Повітряна тривога"

В Украине начинает работать приложение "Повітряна тривога", которое будет извещать украинцев об опасности в выбранном регионе. Что о нем нужно знать и где скачать читайте в материале ТСН.ua.

Как сообщают разработчики нового приложения “Повітряна тривога”, он “не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации. Отправляет максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона”.

Для того чтобы получать уведомления о возможности обстрела в вашем регионе:

Также читайте Чем заклеить окна в доме, чтобы защититься при обстрелах и взрывах

загрузить приложение через Google Play или AppStore ;

или ; предоставить ему все разрешения (чтобы вы могли получать уведомления и важные предупреждения);

выбрать область, где вы находитесь, чтобы получать уведомления только тогда, когда здесь будет сигнал воздушной тревоги.

В приложении будут сообщать о начале и окончании воздушной тревоги.

Доступны только следующие области :

Винницкая

Волынская

Донецкая

Закарпатская

Киевская

Львовская

Полтавская

Ровенская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черновицкая

Но этот список будет быстро пополняться.

Также разработчики сообщают, что это единственное приложение, поддерживающее критические уведомления. То есть, звук тревоги будет поступать всегда на максимальной громкости. Для этого необходимо предоставить ему все соответствующие разрешения. В любой момент критические оповещения можно отключить по желанию.