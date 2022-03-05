В Украине запускают сайт для иностранцев, желающих присоединиться к Интернациональному легиону

В Украине запускают сайт для иностранцев, желающих присоединиться к Интернациональному легиону

На сайте можно найти подробную пошаговую инструкцию, как иностранцам присоединиться к борьбе с российским агрессором в Украине.

В Украине запускают сайт fightforua.org, который будет содержать всю необходимую информацию для иностранцев, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

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"После того как 24 февраля Россия совершила широкомасштабное военное вторжение на территорию Украины и с первых дней начала наносить удары по мирному населению и инфраструктуре, Украинское государство призвало иностранцев присоединяться к нашей борьбе за мир и демократию в Европе и всем мире", — сообщили в Офисе президент Украины.

Иностранцы, желающие помочь Украине, смогут найти на сайте fightforua.org подробную пошаговую инструкцию, как присоединиться к борьбе с агрессором.

Офис Президента Украины

В частности, чтобы вступить в Интернациональный легион обороны Украины, необходимо обратиться в Посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы.

Затем необходимо пройти собеседование в Посольстве c атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в Вооруженные силы Украины на добровольную военную службу по контракту.

После этого легионер получит инструкцию по путешествию по Украине, необходимые документы и оборудование. Рекомендуется, если есть, взять с собой военный комплект, например одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д.

При необходимости представители посольств и консульств Украины окажут помощь в пути.

Прибыв на сборный пункт в Украине легионер подписывает контракт и присоединяется к Интернациональному легиону обороны Украины. После этого он готов вступить в битву с оккупантами вместе с бойцами со всего мира и украинскими воинами.

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