В Украине запускают систему поиска местопребывания людей, которые позвонили в экстренные службы

В Украине запускают систему поиска местопребывания людей, которые позвонили в экстренные службы

Система незаменима в поиске людей под завалами, а также для взаимодействия с людьми, имеющими разные проблеми со здоровьем.

В Украине заработает система поиска, которая позволит спасателям определить местонахождение человека, который позвонил по телефону на экстренные службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в тесном сотрудничестве с компаниями Garbyne, Apple и Google внедряет в своей работе новый программный продукт компании "Garbyne". Благодаря ему можно будет оперативно определить местонахождение человека, обратившегося на линию экстренной службы", — сказал полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук.

Также, благодаря этой программе, украинцы с помощью своего телефона смогут передать видео для диспетчера ГСЧС и вести двусторонний чат с ним.

Эта система даже в тестовом режиме показала свое удобство и эффективность, говорят чрезвычайники и добавляют, что она незаменима в поиске людей под завалами, а также для взаимодействия с людьми, имеющими разные проблемы со здоровьем.

Читайте также: