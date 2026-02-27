В Украине запустили автобусы вместо поездов: где задержки рейсов и как лучше доехать

Поезд «Укрзализныци» / © Укрзализныця

«Укрзализныця» 27 февраля вынужденно изменила графики движения поездов и внедрила автобусные трансферы на ключевых направлениях из-за ситуации с безопасностью и последствий российских атак.

Об этом компания сообщила в Сети.

Движение поездов 27 февраля

В Херсонской области мониторинговые группы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме — движение поездов организовывают с учетом текущей ситуации с безопасностью. Пассажиров просят внимательно следить за push-оповещениями в приложении УЗ, а также за объявлениями на вокзалах и в поездах.

Что касается Сумской и Черниговской областей, то региональные поезда пока временно курсируют только до и из Конотопа. На направлении Нежина пригородное сообщение происходит по измененным, адаптированным графикам.

В Харьковской и Донецкой областях от Лозовой в направлении Краматорска пассажиров перевозят автобусными трансферами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно будет ожидать пересадку из Краматорска. Региональные экспрессы на изюмском направлении продолжают курсировать по расписанию.

В Запорожье после ночного обстрела возникли перебои с электроснабжением. Несмотря на это, пригородные поезда отправились в рейсы, хотя возможны задержки до одного часа — отмен пока нет.

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено движение до и со станции «Днепр-Главный» для таких поездов:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов,

№128/127 Львов — Запорожье — Львов,

№6 Ясиня — Запорожье,

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

Сообщение между Днепром и Запорожьем преимущественно обеспечивают автобусные трансферы.

«Пожалуйста, придерживайтесь указаний поездных бригад и работников вокзалов и держите включенными push-оповещения в приложении УЗ», — призвали в компании.

Напомним, накануне российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную и критическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях, в частности территорию детской железной дороги. Вице-премьер — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба назвал такие целенаправленные удары сознательным террором против гражданских.