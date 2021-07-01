В Украине запустили бета-тестирование "ковидных" сертификатов: кто и как может присоединиться

В Украине запустили бета-тестирование "ковидных" сертификатов: кто и как может присоединиться

Уже зарегистрировалось 9 273 человека.

COVID-сертификаты с 1 июля в тестовом режиме запустили в Украине. Документ доступен в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

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Отмечается, что принять участие в бета-тесте могут украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, то есть получили две дозы прививки внутри страны. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. По состоянию на 9:30 утра 1 июля уже зарегистрировалось 9273 украинцев.

Впоследствии этот сертификат можно будет загрузить после отрицательного результата ПЦР-тестов или при наличии антител после на COVID-19.

"Что такое ковидный сертификат? Это документ в "Дії", подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Работать бдет, как и любой другой документ в " Дії"- его действительность можно будет проверить через QR-код. Мы — одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов", — написал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Федоров также уточнил, что Минцифра при разработке документа учла требования Еврокомиссии и ВОЗ.

Зарегистрироваться на бета-тест можно на сайте — team.diia.gov.ua по этой ссылке.

Напомним, что украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера Министерства цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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