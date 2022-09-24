В Украине запустили чат-бот по вопросам эвакуации и оказания гуммпомощи

Минреинтеграции Украины запустило чат-бот Minre_1548_Help_Bot для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в Россию или другие страны украинцы, которые хотят вернуться домой.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Благодарны за разработку Minre_1548_Help_Bot команде эффективных IT-решений Tribe. Чат-бот доступен в телеграмме по ссылке", — говорится в заявлении.

В Минреинтеграции также сообщили, что продолжают координировать эвакуацию людей с территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных и деоккупированных территорий.

В ведомстве напомнили, что его горячая линия по кризисным вопросам 15-48 работает в режиме 24/7. Также можно обратиться через мобильные приложения WhatsUpp/Telegram/Viber по телефону +38(096)0788433.

Напомним, в Украине изменился перечень громад, находящихся в зоне боевых действий и оккупации.