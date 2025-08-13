В Украине запустили "Дія.Картку" для всех государственных выплат: как получить

Действие / © скриншот с видео

В Украине ввели «Дія.Картку» — универсальный инструмент для получения государственных выплат. Пользователям больше не нужно открывать несколько разных карт для каждой помощи или услуги, ведь теперь все платежи можно получать на одну мультисчетную карту.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram

Получить Дія.Карту можно через мобильное приложение Дія или с помощью банков-партнеров — ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. В ближайшем будущем перечень финансовых учреждений, которые поддерживают карту, планируют расширить.

Новая карта позволяет пользователям получать выплаты и предоставлять услуги государства без необходимости открывать отдельные счета. Дополнительно Дія.Карта поддерживает механизм смешанной оплаты: если на специальном счете не хватает средств для проведения операции, карта автоматически дополняет сумму с собственного баланса пользователя.

Среди программ и выплат, которые уже доступны через Дія.Картку, отмечают:

выплаты по программе еКнига ;

государственную помощь в рамках инициативы еМалятко ;

инвестиции в военные облигации ;

программы для ветеранского спорта ;

пособие по безработице;

выплаты для внутренне перемещенных лиц ;

пенсии и другие социальные выплаты;

финансовую помощь от международных организаций.

Воспользоваться Дія.Картой могут все граждане Украины в возрасте от 18 лет, наличие паспорта и РНОКПП является обязательным условием.

В будущем ожидается, что на карту можно будет получать выплаты по программе Пакет школьника. В то же время сервисы Национальный кэшбек и еВідновлення остаются отдельными и не интегрируются в мультисчетную карту.

По его словам, эта Дія.Картка создана для того, чтобы упростить процесс получения государственных выплат, уменьшить необходимость обслуживать несколько карт и обеспечить быстрый и безопасный доступ к социальным программам.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины 30 июля утвердил решение о введении «Дія.Картки», через которую граждане смогут получать государственные выплаты.