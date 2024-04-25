В Украине запустили карту провайдеров, предоставляющих интернет во время блекаутов: детали

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал карту провайдеров со всей Украины, работающих при отключении света. Карта показывает, может ли провайдер в конкретном доме дать доступ в интернет от 4 до 72 часов во время отключения.

Об этом Федоров написал на своей странице в соцсети.

По его словам, на карте можно увидеть провайдера в конкретном доме, который может предоставить доступ в интернет при отключении света от 4 до 72 часов. Сама же карта была запущена в конце прошлого года, однако тогда она охватывала лишь несколько регионов, сейчас на ней — вся Украина.

“Если вы провайдер, обеспечивающий интернет на более 4 часов в условиях обесточений, и хотите, чтобы вас добавили на карту ЛУН, пишите на почту misto@lun.ua с темой письма “Стойка Украина”. Важное преимущество этой карты — пользователь может проверить оценки других пользователей о том, работает ли интернет во время обесточений в течение промежутка времени, которое указал провайдер. Рекомендую не только читать эти отзывы, но и оставлять свои, чтобы на карте были только достоверные данные. Из-за постоянных российских атак на энергоинфраструктуру в нескольких регионах отключают электричество, а доступ к интернету должен быть всегда, чтобы элементарно оставаться на связи”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Он также подчеркнул, что украинцам обязательно нужно позаботиться о стабильном и устойчивом интернете дома.

"Проверьте на карте ЛУН или спросите у провайдера, может ли он обеспечить вас интернетом при обесточиваниях. Одна из самых эффективных и устойчивых оптоволоконных технологий – xPON. Она дольше всего может вас обеспечить устойчивым интернет-доступом. Если хотите иметь интернет во время обесточений, советую выбрать провайдера, использующего оптоволоконные технологии. Должны быть гибкими и готовыми к чему-либо", — добавил министр.

Напомним, что украинские военные получили две тысячи единиц РЭБ-систем ближнего действия.

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