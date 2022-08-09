В Украине запустили мобильное приложение для развития дошкольников

Новое приложение «НУМО развивающие игры» включает в себя игры, рисунки, задачи и интересные истории для детей 3–6 лет.

Об этом пишет ЮНИСЕФ.Украина.

«НУМО развивающие игры» — бесплатное приложение на украинском языке с разнообразными интерактивными играми для дошкольников. Да, ребенок может не только развлекаться, но и развивать необходимые для его возраста навыки. Речь идет о знаниях по языку и математике, логике, креативности и других важных навыках.

Приложение создали ЮНИСЕФ Украина совместно с ЮНИСЕФ Черногория в сотрудничестве с Министерством образования Черногории и компанией SoftServe в рамках благотворительной платформы Open Tech.

Также читайте В Киевской области заработали детсады: сколько дошкольных учреждений открыли и какие там правила безопасности

“Около двух третьих детей сейчас вынужденно покинули свои дома и переехали в пределах Украины или заграницу. Это означает, что, кроме других последствий войны, дети имеют ограниченный доступ к дошкольному образованию и раннему развитию и могут потерять важные основы для дальнейшего образовательного процесса. НУМО предоставляет уникальную возможность продолжать обучение и является отличным примером сотрудничества между странами. Мы надеемся, многие украинские дети с удовольствием будут играть в развивающие интерактивные игры с помощью и вместе со взрослыми. Этот проект – пример того, как ЮНИСЕФ использует инновации, чтобы помочь детям», — сказал Филипп Кори, заместитель регионального директора ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии.

Игры в приложении поделены на категории:

По возрасту. До 3 лет, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет;

По сложности. Речь идет о различных тематических уровнях для каждой возрастной категории. К тому же взрослые могут отслеживать, что ребенок уже проходил, а что нет;

По формату. Задачи, игры, картинки и интересные истории помогут обогатить знания и развить важные навыки.

Приложение может работать в автономном режиме. Достаточно загрузить его один раз и пройти краткую регистрацию, чтобы пользоваться дальше где угодно. Это важно, ведь в нынешних условиях семьи проводят много времени в хранилищах, в пути или пытаются адаптироваться к новому месту, где не всегда доступен интернет.

С приложением «НУМО развивающие игры» ребенок сможет самостоятельно развиваться, иметь полезный досуг, заниматься познавательными активностями, развивать ключевые навыки и, насколько это возможно, отвлекаться от войны.

Напомним, российские кафиры уничтожили 120 учебных заведений в Киевской области.

Ни в одном детсаде нет настоящего бомбоубежища: безопасность детей в дошкольных учреждениях

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Скачать «НУМО развивающие игры» можно в AppStore и Play Market.