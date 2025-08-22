- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине запустили платформу для отслеживания и блокировки нелегальных казино
Система PlayCity помогает проверять статус казино и бороться с незаконным гемблингом.
В Украине запустили платформу для отслеживания и блокировки нелегальных казино.
Об этом сообщает Telegram-канал PlayCity.
«Запускаем Систему треккинга нелегальных вебсайтов. Эта онлайн-платформа автоматизирует обнаружение и облегчает блокировку нелегальных казино. Она также умеет находить и генерировать список возможных зеркал и связанных доменов, создающих казино, чтобы обойти ограничения», — говорится в сообщении.
А еще через эту систему можно:
Проверять правовой статус казино — вы узнаете, легально ли оно или нет.
Сообщать PlayCity о нелегальном казино — в случае если сайт такого казино до сих пор не заблокирован.
Бросать жалобы на интернет-провайдеров, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но все еще доступны.
Скачать базу сайтов нелегальных казино — так провайдеры смогут быстро заблокировать доступ к ним, а общественность получит прозрачную информацию о деятельности.
Попробовать систему в работе можно прямо сейчас по ссылке.
Напомним, с 1 апреля в Украине вступил в силу закон №4116-IX, существенно ограничивающий рекламу и спонсорство азартных игр.