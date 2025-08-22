Казино / © pixabay.com

В Украине запустили платформу для отслеживания и блокировки нелегальных казино.

Об этом сообщает Telegram-канал PlayCity.

«Запускаем Систему треккинга нелегальных вебсайтов. Эта онлайн-платформа автоматизирует обнаружение и облегчает блокировку нелегальных казино. Она также умеет находить и генерировать список возможных зеркал и связанных доменов, создающих казино, чтобы обойти ограничения», — говорится в сообщении.

А еще через эту систему можно:

Проверять правовой статус казино — вы узнаете, легально ли оно или нет.

Сообщать PlayCity о нелегальном казино — в случае если сайт такого казино до сих пор не заблокирован.

Бросать жалобы на интернет-провайдеров, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но все еще доступны.

Скачать базу сайтов нелегальных казино — так провайдеры смогут быстро заблокировать доступ к ним, а общественность получит прозрачную информацию о деятельности.

Попробовать систему в работе можно прямо сейчас по ссылке .

Напомним, с 1 апреля в Украине вступил в силу закон №4116-IX, существенно ограничивающий рекламу и спонсорство азартных игр.