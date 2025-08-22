ТСН в социальных сетях

Украина
В Украине запустили платформу для отслеживания и блокировки нелегальных казино

Система PlayCity помогает проверять статус казино и бороться с незаконным гемблингом.

Автор: Светлана Несчетная
Казино

Казино / © pixabay.com

В Украине запустили платформу для отслеживания и блокировки нелегальных казино.

Об этом сообщает Telegram-канал PlayCity.

«Запускаем Систему треккинга нелегальных вебсайтов. Эта онлайн-платформа автоматизирует обнаружение и облегчает блокировку нелегальных казино. Она также умеет находить и генерировать список возможных зеркал и связанных доменов, создающих казино, чтобы обойти ограничения», — говорится в сообщении.

А еще через эту систему можно:

  • Проверять правовой статус казино — вы узнаете, легально ли оно или нет.

  • Сообщать PlayCity о нелегальном казино — в случае если сайт такого казино до сих пор не заблокирован.

  • Бросать жалобы на интернет-провайдеров, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но все еще доступны.

  • Скачать базу сайтов нелегальных казино — так провайдеры смогут быстро заблокировать доступ к ним, а общественность получит прозрачную информацию о деятельности.

В Украине заработала система трекинга нелегальных вебсайтов

В Украине заработала система трекинга нелегальных вебсайтов

Попробовать систему в работе можно прямо сейчас по ссылке.

Напомним, с 1 апреля в Украине вступил в силу закон №4116-IX, существенно ограничивающий рекламу и спонсорство азартных игр.

