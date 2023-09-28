В Украине запустили приложение "Моя налоговая": что в нем можно найти

Приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

В Украине пользователям с сегодняшнего дня доступно мобильное приложение "Моя налоговая". Его можно скачать как на Android, так и на iOS.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Как стало известно, благодаря новому приложению можно просто и удобно получить электронные налоговые сервисы, а также уплатить налоги с использованием платежных онлайн-систем.

В разделе "Мои данные" приложения можно получить информацию о:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе “Услуги” можно:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе “Сообщения” доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц

налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

“Мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. В целях совершенствования работы и сервисов мобильного приложения, приглашаем активно участвовать в тестировании. В случае возникновения любых вопросов о работе приложения и наличии предложений по совершенствованию сервисов, просим их посылать по адресу infotax@tax.gov.ua или обращаться по телефону 0 800 501 007. "Моя налоговая" — еще один шаг к цифровой налоговой в цифровому государству”, — рассказали в Налоговой службе.

Напомним, что Зеленский презентовал новое образовательное приложение "Мрія".