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В Украине запустили приложение "Моя налоговая": что в нем можно найти

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Украине запустили приложение "Моя налоговая": что в нем можно найти

Мобильное приложение/Фото: Unsplash

Приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

В Украине пользователям с сегодняшнего дня доступно мобильное приложение "Моя налоговая". Его можно скачать как на Android, так и на iOS.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Как стало известно, благодаря новому приложению можно просто и удобно получить электронные налоговые сервисы, а также уплатить налоги с использованием платежных онлайн-систем.

В разделе "Мои данные" приложения можно получить информацию о:

  • адрес регистрации и фактическое место жительства;
  • объекты налогообложения;
  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состояние расчетов с бюджетом

В разделе “Услуги” можно:

  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе “Сообщения” доступны:

  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц
  • налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.

“Мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. В целях совершенствования работы и сервисов мобильного приложения, приглашаем активно участвовать в тестировании. В случае возникновения любых вопросов о работе приложения и наличии предложений по совершенствованию сервисов, просим их посылать по адресу infotax@tax.gov.ua или обращаться по телефону 0 800 501 007. "Моя налоговая" — еще один шаг к цифровой налоговой в цифровому государству”, — рассказали в Налоговой службе.

Напомним, что Зеленский презентовал новое образовательное приложение "Мрія".

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Дата публикации
Просмотры
150
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