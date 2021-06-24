В Украине запустили проект ЭКОномь Планету: амбассадором станет певица alyona alyona

На встрече с артисткой можно будет получить крутые эко-подарки, а также автографы и фото от alyona alyona.

Проект ЭКОномь Планету имеет целью рассказать жителям Киева, Львова, Николаева, Одессы и Харькова о правилах сортировки мусора и ответственного обращения с отходами.

Амбассадором проекта станет известна рэп-исполнительница alyona alyona. Она присутствовала при подписании меморандума о сотрудничестве между METRO, Всеукраинской ассоциацией музыкальных событий и Программой содействия общественной активности "Долучайся" (USAID/ENGAGE) и на презентации проекта в Киеве возле сортировочной станции торгового центра "МЕТРО Кэш энд Керри Украина".

"МЕТРО Кеш энд Керри Украина" как часть глобальной компании Metro AG реализует в Украине стратегию устойчивого развития. Все наши инициативы направлены на уменьшение влияния индустрии ритейла на будущие поколения. Сортировка мусора — одна из составляющих нашей эко-стратегии. Мы этот процесс начали даже раньше, чем наши законодатели на это обратили внимание: отказ от пластика в пользу эко-сумок, сотрудничество с фудбанком для минимизации влияния пищевых отходов и т.д", — заявила Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью "МЕТРО Кэш энд Керри Украина".

За три года, пока действует проект по приему вторсырья, в сортировочные пункты "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" клиенты привезли 1200 тонн отходов упаковки. Как рассказал финансовый директор "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Андрей Цвих, 30% сданных отходов составляют ПЭТ-бутылки, 25% — макулатура, 20% — стеклобой и тому подобное.

"За три года на наших 11 локациях в семи городах Украины мы собрали и отправили на переработку 10 тысяч кубометров мусора — это 1200 тонн. Чтобы понять этот объем, можно представить, что территорию нашей парковки ТЦ METRO на Позняках укрыть слоем мусора в 1 метр. Это впечатляет. Кроме этого, год назад мы установили контейнеры для сбора и передачи на благотворительность одежды. Уже более 15 тонн переданных вещей нашли своих новых владельцев и получили вторую жизнь. От начала пандемии в 2020 году мы также присоединились к инициативе КГГА и установили на территории наших торговых центров специальные боксы для сбора использованных перчаток и масок. На сегодня нам удалось предать безопасной утилизации уже более 150 кг средств индивидуальной защиты", — рассказал Андрей Цвих.

В свою очередь, alyona alyona добавила, что и сама пытается говорить со своей публикой об экологических проблемах Украины. Она выразила надежду, что поколение Z уже осознало последствия загрязнения окружающей среды и пора это исправлять.

"Я не имела в истории своей карьеры возможности поездить по всем городам и провести фан-встречи. Обычно, это отнимает много времени и создает большие хлопоты в организации. Во-вторых, когда есть возможность обратиться к людям в городах, я всегда это делаю и поднимаю две темы: социальную и экологическую. Одно дело, когда, как в детском саду, воспитывая детей, можно на пальцах показать, а другое — когда к тебе присоединяются люди, которые делают разговор содержательным, подкрепляя его предметными вещами. Я счастлива, что могу покататься городами Украины с экологическим автограф-туром. Например, в Николаеве у меня вообще еще не было концертов. Люди там со мной не знакомы. В другие города я рада приехать еще раз и рассказать о такой классной и мощной инициативе. Все, чтобы мы не делали здесь и сейчас сегодня, это капля в море. Но все когда-то начиналось с крупинки. Возможно, пришло то время, когда наша страна уже готова. Поколение Z уже осознало, что, если мы что-то делаем, то это имеет последствия", — сказала аlyona аlyona, добавив, что искренне верит в Украину и украинцев: "Дай Бог нам всем здоровья, чтобы наши дети жили в лучшем, чистом и здоровом обществе", — отметила артистка.

Во Всеукраинской ассоциации музыкальных событий констатируют четыре проблемы с экологией:

"После общения с экспертами мы определили четыре экологические проблемы. Первая - изменение климата. Нынешние засухи является этому примером. Второй проблемой являются отходы. Большинство людей в государстве мусор не сортируют и мы хотим это изменить. Следующая проблема — это чистый воздух. Мы много лет видим в Киеве смог. Следующее направление — это защита дикой природы и восстановление экосистем. У нас уже почти не осталось мест, куда бы не добрался в негативном смысле человек. Мы считаем, что без изменений законодательства и изменения поведения людей трудно изменить ситуацию", — рассказала менеджер Всеукраинской ассоциации музыкальных событий Марьяна Мокринская.

На встрече с артисткой можно будет получить крутые еко-подарки, а также автографы и фото от alyona alyona. Для этого нужно принести на сортировочную станцию 1 кг готового к переработке мусора как минимум двух фракций (стекло, бумага, пластик, металл, тетрапак).

Встречи будут проходить на сортировочных станциях METRO Waste Collection Point. Сеть открыла свой первый пункт сортировки еще в 2018-м в Киеве. Сейчас же станции есть в семи украинских городах.

Даты и адреса автограф-тура:

23 июня — Харьков: ул. Кольцевой путь, 8, пгт Малая Даниловка;

29 июня — Киев: ул. Петра Григоренко, 43;

17 июля — Львов: ул. Джорджа Вашингтона, 8-Г;

Дата будет сообщена позже — Одесса: село Лиманка, Проспект Маршала Жукова, 101-M;

Дата будет сообщена позже — Николаев: ул. Героев Украины, 9-Д.

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