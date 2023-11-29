В Украине запустили реестр педофилов: кто будет иметь к нему доступ

В Офисе генпрокурора уверены, что реестр станет предохранителем от контакта детей с преступниками.

В Украине запустили Единый реестр педофилов – лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Реестр – автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших уголовные правонарушения этой категории", – говорится в сообщении.

В реестр вошли также и те, чья судимость за преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

Внесены данные обо всех обидчиках детей, совершивших преступления до его создания. Это более 600 преступников.

Предохранитель от контакта с преступниками

По мнению Офиса генпрокурора, реестр станет предотвращением повторного совершения преступлений против половой неприкосновенности детей.

Человек попадает в электронную базу на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В реестр вносятся сведения:

фамилия, имя, отчество осужденного;

дата рождения;

место жительства или пребывания;

преступление, за которое было осуждено;

уголовное наказание;

фактически отбытое наказание;

нарушение правил административного надзора.

Кто будет иметь доступ к реестру

В реестр будет доступ определенный законодательством круг лиц. Кроме правоохранителей, это будут директора школ и садов, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления.

Они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве.

Теперь ювенальные прокуроры системно работают для дальнейшего наполнения реестра.

Напомним, что в январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о внедрении реестра педофилов в Украине. В октябре 2021 года этот реестр был запущен в тестовом режиме.

Читайте материалы по теме: