- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине запустили систему регулярной поддержки армии "Подписка на войско": как это работает
В Украине запустили платформу регулярной поддержки военных "Подписка к войску". Благодаря этому ресурсу можно помогать конкретным подразделениям напрямую и на постоянной основе.
Об этом стало известно из информации на сайте платформы subscribetoarmy.com.
"Чтобы армия могла планировать свои действия и закупки, нужна стабильность, а людям - удобный, прозрачный и технологический инструмент помощи. Именно поэтому волонтеры и украинские бизнесы создали "Подписку на войско" - платформу, позволяющую каждому оформить регулярную поддержку в два клика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект уже работает по всей стране, а бригады получают прогнозируемые поступления на свои казначейские благотворительные счета.” Все средства автоматически поступают без комиссий и посредников.
Как это работает:
Выберите бригаду на платформе
Установите сумму от 10 грн. и периодичность: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Следите за статистикой в публичных дашбордах: там видны суммы поступлений, количество подписок и динамику бригад.
Все – поддержка работает автоматически.
Авторы проекта отмечают, что для подразделений «Подписка на войско» — бесплатное техническое решение, не требующее собственного применения или отдельной инфраструктуры.
"Бригаде достаточно сообщить команде платформы о желании присоединиться. После верификации она получает собственную страницу, а все поступления направляются на ее официальный казначейский счет. Техническое сопровождение и поддержку обеспечивает команда проекта", - сообщили на сайте платформы.
К платформе уже подключено более 150 бригад. Цель – охватить все боевые подразделения Сил обороны Украины до конца 2026 года. Платформа работает в рамках официальных меморандумов с Нацгвардией, Сухопутными войсками и ГНСУ.
Потенциал системы огромен. Если только 1% украинцев оформят подписку на 100 грн, армия будет получать 37 млн грн ежемесячно — сотни дронов, связь и техника, закупленные планово, а не в авральном режиме.
Проект создан по запросу Сил обороны группой волонтеров при поддержке бизнеса. Он реализуется на Платформе донаций ИТОГО, принадлежащей ВСЕУКРАИНСКОМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ "ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА".