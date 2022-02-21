В Украине запустили Telegram-бот о подготовке и правилах действий в случае военного вторжения

В Украине запустили Telegram-бот о подготовке и правилах действий в случае военного вторжения

Бот подготовлен на базе информации из разных источников.

В Украине запустили Telegram-бот "Готов ко всему", в котором собраны правила подготовки к чрезвычайным ситуациям и советы по поводу того, как действовать в случае опасности.

"В этом информационном боте вы найдете ответы на самые распространенные вопросы подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также советы по действиям в опасных ситуациях", — говорится в сообщении разработчиков.

Так, информация в боте поделена на шесть разделов:

Как выжить гражданскому — порядок действий и правила поведения в случае военных действий, советы по созданию общей стратегии с членами семьи;

— порядок действий и правила поведения в случае военных действий, советы по созданию общей стратегии с членами семьи; Иду защищать страну — о том, как вступить в территориальную оборону, Вооруженные силы Украины и в каком случае формируют партизанское движение.

— о том, как вступить в территориальную оборону, Вооруженные силы Украины и в каком случае формируют партизанское движение. Опасные ситуации – о том, как реагировать на сирену и сообщения из разных каналов связи.

– о том, как реагировать на сирену и сообщения из разных каналов связи. Информационная безопасность – где искать проверенную информацию, как убедиться в ее подлинности.

– где искать проверенную информацию, как убедиться в ее подлинности. Что подготовить и купить – о подготовке дома и тревожного чемоданчика, заботе о домашних животных.

– о подготовке дома и тревожного чемоданчика, заботе о домашних животных. Источники информации.

Отмечается, что бот подготовлен на базе информации из разных источников. В частности, на основе памятки для семьи "Как действовать в кризисной ситуации" волонтерской группы #миготові, брошюры Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, советчика для гражданского населения и материалов в СМИ.

О том, что готовят местные власти для спасения горожан на случай экстренных ситуаций – в нашем материале.

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