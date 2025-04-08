В Украине запустили услугу приоритетного заключения брака для военных

Женитьба / © Министерство юстиции Украины

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Защитники Украины теперь могут выбрать удобное время для регистрации брака через «Дію».

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

«Работаем с Минобороны, чтобы в жизни наших героев не оставалось бюрократии. Сделали отдельную запись на брак онлайн в «Дії» для военных — теперь защитники и защитницы приоритетно выбирают дату и время церемонии», — говорится в сообщении.

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Чтобы зарегистрировать брак онлайн, защитники должны войти в приложение Армия+, выбрать во вкладке Сервисы опцию брак онлайн и забронировать дату через «Дію.

Минцифры подчеркивают, что брак онлайн у «Дії» — это удобный способ жениться без лишних поездок в ДРАЦС и бумажные процедуры.

Онлайн-женитьба в «Дії» реализуется совместно с несколькими министерствами, Генеральным штабом ВСУ и при поддержке Программы EGAP от Фонда Восточная Европа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «Дії» появились новые услуги для военных и их родных.