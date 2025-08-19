В Украине запустят сервис "е-ТЦК": когда именно

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Украине до конца 2025 года планируют запустить сервис "е-ТЦК«, который должен уменьшить нагрузку на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Это предусматривает программа действий правительства.

Согласно программе правительства, до декабря 2025 года должно быть обеспечено формирование экосистемы «е-ТЦК». Так, в «Резерв+» и других системах планируется внедрение сервисов для военнообязанных, которые обеспечат уменьшение нагрузки на ТЦК на 15% в разрезе количества посетителей в месяц.

Кроме того, до декабря должен быть запущен второй этап цифровизации военно-врачебной комиссии для военнообязанных. Медицинская информационная система должна быть масштабирована до уровня пилотных бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде.

«Армия+» должна стать приложением для военнослужащего на каждый день. До декабря планируется внедрить новые сервисы: отклик на ограниченное количество предметов снабжения; получение трех документов в приложении; центр нотификаций; четыре новые услуги в разделе «Плюсы».

Напомним, в июне стало известно, что Министерство обороны Украины планирует полностью оцифровать все процессы, связанные с военным учетом — от постановки на учет до демобилизации. Основные направления: онлайн-штрафы в приложении «Резерв+», оцифровка прохождения ВВК. Главная цель — сделать взаимодействие граждан с ТЦК прозрачным, удобным и простым, а также упростить выполнение воинского долга.

К слову, в июле народный депутат Федор Вениславский сообщил, что Украина рассматривает внедрение мобильных ТЦК СП для повышения безопасности и эффективности мобилизации в условиях активных российских атак.