В Украине заработает дополнительный блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию – Укрэнерго

В Украине заработает дополнительный блок АЭС, который временно улучшит ситуацию с электричеством.

В ночь с 7 на 8 июня работу запустят дополнительный блок на одной из АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает "Украинская правда".

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме", – говорит Кудрицкий.

Он объяснил графики отключений не исчезнут, но станут мягче.

По словам главы "Укрэнерго", благодаря работе энергоблока областям будет легче соблюдать лимиты. Но это улучшение будет временным, ведь еще впереди июль, когда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.

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