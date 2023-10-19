В Украине заработает "е-Бронирование" военнообязанных в "Дії": как будет работать механизм

После запуска "е-Бронирования" забронированные работники будут получать выписку из реестра забронированных военнообязанных.

Министерство экономики планирует запустить "е-Бронирование" военнообязанных украинцев до конца 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства в интервью Forbes.

Там добавляют, что процесс электронного бронирования понемногу двигается. За техническую часть отвечает Минцифры, а за регуляторную часть – Минэкономики.

В ведомстве подчеркивают, ключевой момент — согласование постановления Кабмина, которое будет регулировать "е-Бронирование", с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, заинтересованным бизнесом и т.п.

Как будет предварительно работать "е-Бронирование" в "Дії"

Через "е-Бронирование" руководители предприятия смогут узнать, сколько военнообязанных работников они смогут забронировать. Это станет возможным благодаря обмену данными между реестрами органов государственной власти, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

Если ввести в сервис учетные данные конкретного работника, можно будет проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность, нужно ли обновить данные в ТЦК и т.д.

Если человек подвергается всем критериям бронирования, получает отсрочку от призыва на военную службу на полгода.

Если данные необходимо уточнить, механизм предполагает возможность бронирования на один месяц. За это время человек должен обратиться к ТЦК и актуализировать данные. После этого компания сможет полноценно забронировать такого работника.

После запуска "е-Бронирования" забронированные работники будут получать выписку из реестра забронированных военнообязанных. Он будет содержать QR-код, который будет считываться при пересечении границы.

Как отмечают в Минэкономики, это не окончательная версия механизма, могут внести еще определенные изменения.

Напомним, в Украине заработал единый реестр военнообязанных. Адвокат объяснил, какие данные попадают туда.

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