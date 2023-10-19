В Украине заработает "е-Бронирование" военнообязанных в "Дії": как будет работать механизм

После запуска "е-Бронирования" забронированные работники будут получать выписку из реестра забронированных военнообязанных.
Министерство экономики планирует запустить "е-Бронирование" военнообязанных украинцев до конца 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства в интервью Forbes.
Там добавляют, что процесс электронного бронирования понемногу двигается. За техническую часть отвечает Минцифры, а за регуляторную часть – Минэкономики.
В ведомстве подчеркивают, ключевой момент — согласование постановления Кабмина, которое будет регулировать "е-Бронирование", с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, заинтересованным бизнесом и т.п.
Как будет предварительно работать "е-Бронирование" в "Дії"
- Через "е-Бронирование" руководители предприятия смогут узнать, сколько военнообязанных работников они смогут забронировать. Это станет возможным благодаря обмену данными между реестрами органов государственной власти, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.
- Если ввести в сервис учетные данные конкретного работника, можно будет проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность, нужно ли обновить данные в ТЦК и т.д.
- Если человек подвергается всем критериям бронирования, получает отсрочку от призыва на военную службу на полгода.
- Если данные необходимо уточнить, механизм предполагает возможность бронирования на один месяц. За это время человек должен обратиться к ТЦК и актуализировать данные. После этого компания сможет полноценно забронировать такого работника.
После запуска "е-Бронирования" забронированные работники будут получать выписку из реестра забронированных военнообязанных. Он будет содержать QR-код, который будет считываться при пересечении границы.
Как отмечают в Минэкономики, это не окончательная версия механизма, могут внести еще определенные изменения.
Напомним, в Украине заработал единый реестр военнообязанных. Адвокат объяснил, какие данные попадают туда.
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