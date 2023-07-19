В Украине заработает "еБронирование": что это и как именно будет предоставляться услуга

Министерство экономики вместе с Министерством цифровой трансформации нарабатывают механизм электронного бронирования.

Об этом шла речь во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Минэкономики, сказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко, передает "Укринформ".

По словам заместителя министра экономики, его ведомство и Минцифры нарабатывают механизм электронного бронирования — "еБронирование" — услуги, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование.

Он отметил, что такой электронный документ будет содержать и QR-код, и его можно будет распечатывать. Это и будет подтверждением того, что человек забронирован.

"Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это будет полностью разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", — сказал Фоменко.

Он отметил, что в настоящее время более 500 тысяч военнообязанных уже забронированы, и более четырех тысяч предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют областные военные администрации.

Тем временем, мэру Дрогобыча, что на Львовщине и членам исполкома утром на заседании вручили повестки. Они должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных.

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