В Украине заработает Государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон

Информация обо всех физических и юридических лицах, в отношении которых введены санкции, станет публичной.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №8392 о создании Государственного реестра санкций.
Об этом стало известно в среду, 26 июля, из сообщения на сайте Рады.
Закон был принят на заседании украинского парламента 13 июля.
Теперь информация обо всех физических и юридических лицах, в отношении которых введены санкции, должна стать публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.
Реестр будет содержать:
- основания для применения, изменения или отмены санкций;
- перечень санкций, введенных или отмененных;
- перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации – название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер/налоговый номер; для человека – имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.
Напомним, принятый Верховной Радой закон предусматривает также возможность обжаловать введенные ограничения, если лица, внесенные в санкционный список, не являются коллаборантами и россиянами, финансирующими войну России против Украины.
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