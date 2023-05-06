В Украине заработал чат-бот для переселенцев: какую помощь можно получить

Минреинтеграции рассказало детали о новом чат-боте для вынужденно перемещенных лиц.

В Украине заработало новое приложение "ТурБОТА про ВПЛ ". Чат-бот помогает внутренне перемещенным интегрироваться в громады.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий.

С помощью чат-бота можно будет:

найти жилье в новом регионе;

узнать, какие документы необходимы для оформления статуса ВПЛ;

как и где получить помощь, адреса и номера телефонов ЦНАПов и т.д.

Для удобства вся информация в чате сгруппирована по соответствующим разделам.

"Сейчас приложение разработано для четырех городов: Киева, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов. В дальнейшем планируется увеличивать количество населенных пунктов, где он будет работать", — говорится в сообщении.

Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.

Напомним, переселенцев в Черновцах заселяют в первый модульный городок, но за него придется платить – какие условия.

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