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В Украине заработал чат-бот для переселенцев: какую помощь можно получить

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Украине заработал чат-бот для переселенцев: какую помощь можно получить

В Украине заработал чат-бот для переселенцев.

Минреинтеграции рассказало детали о новом чат-боте для вынужденно перемещенных лиц.

В Украине заработало новое приложение "ТурБОТА про ВПЛ ". Чат-бот помогает внутренне перемещенным интегрироваться в громады.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий.

С помощью чат-бота можно будет:

  • найти жилье в новом регионе;
  • узнать, какие документы необходимы для оформления статуса ВПЛ;
  • как и где получить помощь, адреса и номера телефонов ЦНАПов и т.д.

Для удобства вся информация в чате сгруппирована по соответствующим разделам.

"Сейчас приложение разработано для четырех городов: Киева, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов. В дальнейшем планируется увеличивать количество населенных пунктов, где он будет работать", — говорится в сообщении.

Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.

Напомним, переселенцев в Черновцах заселяют в первый модульный городок, но за него придется платить – какие условия.

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Просмотры
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