В Украине заработал чат-бот для переселенцев: какую помощь можно получить

Минреинтеграции рассказало детали о новом чат-боте для вынужденно перемещенных лиц.
В Украине заработало новое приложение "ТурБОТА про ВПЛ ". Чат-бот помогает внутренне перемещенным интегрироваться в громады.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий.
С помощью чат-бота можно будет:
- найти жилье в новом регионе;
- узнать, какие документы необходимы для оформления статуса ВПЛ;
- как и где получить помощь, адреса и номера телефонов ЦНАПов и т.д.
Для удобства вся информация в чате сгруппирована по соответствующим разделам.
"Сейчас приложение разработано для четырех городов: Киева, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов. В дальнейшем планируется увеличивать количество населенных пунктов, где он будет работать", — говорится в сообщении.
Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.
Напомним, переселенцев в Черновцах заселяют в первый модульный городок, но за него придется платить – какие условия.
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