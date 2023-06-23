В Украине заработал Единый реестр оружия: как оформить на себя огнепал

Украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома.
В Украине 23 июня заработал Единый реестр оружия.
Об этом сообщили в МВД.
Отмечается, что основными преимуществами внедрения ЕРЗ есть то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии.
"Единый реестр оружия с сегодняшнего дня полноценно работает. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия процедура получения разрешений будет упрощена. Единый реестр оружия предполагает также создание электронных кабинетов", — говорят в МВД.
Следовательно, украинцы смогут получить услугу не выходя из дома — без посещения органа Нацполиции. Все, что необходимо – подать документы через «Единое окно гражданина» https://services.mvs.gov.ua или в магазине по продаже оружия.
"Понимаю, что вопросов по нововведениям будет много, поэтому мы создали дополнительные каналы связи с гражданами", — отметили в МВД.
- Контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035
- Чат-бот Единого реестра оружия в Телеграмме @arms_mvs_bot
- Уверенно двигаемся к воплощению всех запланированных проектов безопасности.
Добавим, что осенью каждый гражданин Украины сможет увидеть свое оружие, имеющиеся разрешения, их сроки в личном кабинете на едином портале государственных услуг "Действие".
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